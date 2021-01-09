ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»Победа «Ливерпуля» над «Виллой» дала толчок. Но стоит ли проводить такие матчи?
  • 11:56
    • Из-за погодных условий перенесен матч «Атлетико» и «Атлетика»
  • 15:32
    • Миронова заняла четвертое место в гонке преследования в Оберхофе
  • 13:19
    • Шведская лыжница снялась с «Тур де Ски»
  • 13:06
    • Российская теннисистка сенсационно обыграла Плишкову в Абу-Даби
  • 11:17
    • Мхитарян договорился о новом контракте с «Ромой»
    Все новости спорта

    Онопко не общался с Гончаренко после ухода из ЦСКА

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал об уходе из московского клуба.

    Виктор Онопко
    Виктор Онопко

    «После новости на сайте клуба начали звонить, писать футболисты, тренеры, но я ни с кем не хотел общаться, не обсудив ситуацию с семьей. А супруга, дети в это время на работе были. Когда они вернулись домой, я объявил, что больше не работаю в ЦСКА.

    У них тоже была пауза, особенно у жены. Но видя, в каком стрессовом состоянии нахожусь, все начали подбадривать, успокаивать. Это был очень тяжелый для меня день. Я благодарен всем, кто меня поддержал — друзьям, бывшим футболистам, действующим.

    Отдельно хочу сказать спасибо ЦСКА — это величайший клуб с большой историей. Я нигде столько не работал. Когда был маленьким, казалось, что время с первого по десятый класс тянулось бесконечно долго. После экзаменов думал: елки-палки, полжизни прошло! А тут 11 лет пролетели так быстро. Это были прекрасные годы.

    Был ли разговор с Гончаренко? Нет. Виктор Михайлович позвонил как раз в тот момент, когда у меня не было желания ни с кем говорить, кроме родни. Я не взял трубку. Только с Овчинниковым списались — поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи», — приводит слова Онопко «Чемпионат».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Дортмунд» с «Лейпцигом»?
  • «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • На «Олд Траффорд» будет веселый второй тайм
  • «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Продолжит ли «Ньюкасл» проигрывать на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 9 января
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аякс — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры