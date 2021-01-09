Онопко не общался с Гончаренко после ухода из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКАрассказал об уходе из московского клуба.

«После новости на сайте клуба начали звонить, писать футболисты, тренеры, но я ни с кем не хотел общаться, не обсудив ситуацию с семьей. А супруга, дети в это время на работе были. Когда они вернулись домой, я объявил, что больше не работаю в ЦСКА.

У них тоже была пауза, особенно у жены. Но видя, в каком стрессовом состоянии нахожусь, все начали подбадривать, успокаивать. Это был очень тяжелый для меня день. Я благодарен всем, кто меня поддержал — друзьям, бывшим футболистам, действующим.

Отдельно хочу сказать спасибо ЦСКА — это величайший клуб с большой историей. Я нигде столько не работал. Когда был маленьким, казалось, что время с первого по десятый класс тянулось бесконечно долго. После экзаменов думал: елки-палки, полжизни прошло! А тут 11 лет пролетели так быстро. Это были прекрасные годы.

Был ли разговор с Гончаренко? Нет. Виктор Михайлович позвонил как раз в тот момент, когда у меня не было желания ни с кем говорить, кроме родни. Я не взял трубку. Только с Овчинниковым списались — поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи», — приводит слова Онопко «Чемпионат».