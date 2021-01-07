«Ахмат» планирует выкупить у «Спартака» Мелкадзе и Тимофеева

«Ахмат» может выкупить арендованных у «Спартака» футболистов

Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

«Мы положительно оцениваем их игру. Посмотрим, что у нас с ними получится. В "Спартаке" сейчас новое руководство, будем потихоньку общаться по поводу условий выкупа. Плюс поговорим с самими игроками.

Если со всеми договоримся, будем готовы выкупать», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Тимофеев в 17 матчах за «Ахмат» забил три мяча, в активе Мелкадзе два гола и результативная передача в 15 играх. 0