«Штутгарт» — «Лейпциг»: счет матча 0:1, обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Германиина своем поле уступилсо счетом 0:1.

Единственный мяч в игре забил на 67-й минуте испанский полузащитник гостей Дани Ольмо.

В середине первого тайма игрок «Лейпцига» Эмиль Форсберг не смог реализовать пенальти.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — РБ Лейпциг 0:1 Гол: 0:1 Даниэль Ольмо (67') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф (Mateo Klimowicz, 83'), Паскаль Штенцель (Константинос Мавропанос, 75'), Borna Sosa, Ватару Эндо, Гонсало Кастро (Филипп Фёрстер, 75'), Орел Мангала, Sasa Kalajdzic (Tanguy Coulibaly, 58'), Силла Вамангитука, Николас Гонсалес РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано, Тайлер Адамс (Лукас Клостерман, 81'), Марцель Хальстенберг, Марсель Забитцер, Даниэль Ольмо, Кевин Кампль (Юссуф Поульсен, 66'), Анхелиньо, Амаду Айдара, Эмиль Форсберг (Александр Сёрлот, 73') Предупреждения: Паскаль Штенцель (21'), Марсель Забитцер (42'), Borna Sosa (49')

«Лейпциг» после этой победы поднялся на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «Баварию» на одно очко. «Штутгарт» находится на 11-й строчке. 0