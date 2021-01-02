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    Маркус Рашфорд и Поль ПогбаАПЛ. «Ман Юнайтед» победил «Астон Виллу», «Ливерпуль» на выезде у «Саутгемптона»
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    МЮ победил «Астон Виллу» и сравнялся с «Ливерпулем» по очкам

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: счет 2:1, обзор голов

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    В матче 17 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1.

    Игроки «Ман Юнайтед»
    Игроки «Ман Юнайтед»

    В конце первого тайма счет открыл Антони Марсьяль. На 58 минуте сравнял Бертран Траоре.

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    Победный мяч в игре был забит с пенальти Бруну Фернандешем.

    Для МЮ это третья победа в четырех последних матчах чемпионата Англии. «Красные дьяволы» набрали 33 очка и занимают второе место. Такое же количество очков у лидера АПЛ «Ливерпуля».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 2:1
    Голы: 1:0 Антони Марсьяль (40'), 1:1 Бертран Траоре (58'), 2:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (61') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Фред (Аксель Туанзебе, 90'), Бруну Фернандеш (Даниэль Джеймс, 87'), Скотт МакТоминай (Неманья Матич, 65'), Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Бертран Траоре (Jacob Ramsey, 79'), Anwar El-Ghazi (Кинан Дэвис, 84'), Олли Уоткинс Предупреждения: Гарри Магуайр (49'), Эрик Бейи (56'), Люк Шоу (89'), Неманья Матич (90')

    «Астон Вилла» имеет 26 очков и после этого поражения занимает 6 место. 0

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