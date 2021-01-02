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    «Брайтон» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью

    «Брайтон» — «Вулверхэмптон»: счет матча 3:3, обзор голов

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    В матче 17-го тура чемпионата Англии «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 3:3.

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    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон 3:3
    Голы: 1:0 Аарон Коннолли (13'), 1:1 Ромен Сес (19'), 1:2 Daniel Burn (автогол) (34'), 1:3 Рубен Невеш (пенальти) (44'), 2:3 Ниль Мопе (пенальти) (46'), 3:3 Льюис Данк (70') Брайтон энд Хоув Альбион: Robert Sanchez, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Daniel Burn (Адам Лаллана, 69'), Бен Уайт, Ив Биссума (Дэви Проппер, 46'), Соломон Марч, Йоэл Велтман, Аарон Коннолли (Andi Zeqiri, 46'), Ниль Мопе, Леандро Троссард Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Райан Айт Нури, Конор Коди, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Педру Нету, Рубен Невеш, Vitinha (Макс Килман, 64'), Жоау Моутинью, Адама Траоре, Фабиу Силва (Owen Otasowie, 87') Предупреждения: Ив Биссума (22'), Daniel Burn (58'), Нелсон Семеду (90')

    «Вулверхэмптон» поднялся на 12-е место в таблице АПЛ, набрав 22 очка. «Брайтон» остался на 17-м месте, имея в активе 14 очков. 0

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