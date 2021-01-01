Анчелотти: Это было не лучшее наше выступление

Главный тренер «Эвертона»подвел итоги матча 17 тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:1).

«Был абсолютно равный матч. Ни у нас, ни у соперника не было большого количества голевых моментов. Это было не лучшее наше выступление, мы были немного медлительны, а "Вест Хэм" показал отличную физическую готовность.

Нужно принять этот результат, но важно продолжать сохранять веру в свои силы. Нам более удобно обороняться и контратаковать. Когда мы владеем мячом, у нас возникает больше трудностей. Нам нужно как можно быстрее это исправить.

Сейчас мы занимаем то место, где бы хотели быть, и надеемся остаться здесь по итогам сезона. Это наша цель», — приводит слова Анчелотти BBC. 0