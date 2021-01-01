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    Анчелотти: Это было не лучшее наше выступление

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    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти подвел итоги матча 17 тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:1).

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    «Был абсолютно равный матч. Ни у нас, ни у соперника не было большого количества голевых моментов. Это было не лучшее наше выступление, мы были немного медлительны, а "Вест Хэм" показал отличную физическую готовность.

    Нужно принять этот результат, но важно продолжать сохранять веру в свои силы. Нам более удобно обороняться и контратаковать. Когда мы владеем мячом, у нас возникает больше трудностей. Нам нужно как можно быстрее это исправить.

    Сейчас мы занимаем то место, где бы хотели быть, и надеемся остаться здесь по итогам сезона. Это наша цель», — приводит слова Анчелотти BBC. 0

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