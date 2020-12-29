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    Артета: Победы — это лучшее лекарство

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче с «Брайтоном» (1:0).

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Мы знаем, что у нас проблемы с результатами. Тот факт, что мы выиграли у "Челси", стал большим стимулом.

    Приехать сюда и получить еще одну победу было чрезвычайно важно. Я горжусь парнями и рад результату.

    Ляказетт сейчас в хорошем форме. Он полон уверенности. Мы хотели сменить команду во втором тайме и придать ей немного свежести.

    Победы — это лучшее лекарство. Это другой мир и другая история. Картина выглядит намного лучше», — приводит слова специалиста BBC.

    «Арсенал», набрав 20 очков, расположился на 13-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги. «Брайтон», имея в активе 13 очков, занимает 17-е место. 0

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