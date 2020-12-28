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    «Лестер» спасся от поражения в матче с «Кристал Пэласом»

    «Кристал Пэлас» — «Лестер»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 16-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» — 1:1.

    «Лестер»
    «Лестер»

    Счет в матче был открыт хозяевами на 68-й минуте. Миливоевич отдал передачу на Заха, тот покатил мяч направо, на Таунсенда. Эндрос прошёл по флангу к штрафной и навесил к дальней штанге, куда уже успел прибежать Заха.

    Уилфрид выиграл позиционную борьбу и пробил в ближний угол, сумев закрутить мяч мимо рук Шмейхеля.

    «Лестер» отыгрался на 83-й минуте. Хозяева потеряли мяч после вброса из аута рядом со своей штрафной. Эванс получил навесную передачу и сделал скидку головой на Барнса, которого у линии штрафной встретили три соперника, но он нашёл возможность для удара и резко пробил низом под штангу.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Лестер 1:1
    Голы: 1:0 Уилфрид Заха (58'), 1:1 Харви Льюис Барнс (83') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джеймс Томкинс, Шейку Куйяте, Натаниэл Клайн, Tyrick Mitchell, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Джеффри Шлупп (Джордан Айю, 84'), Жайро Ридевальд (Джеймс Макартур, 74'), Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Люк Томас, Харви Льюис Барнс, Айосе Перес, Хамза Чодури (Юри Тилеманс, 57'), Нампалис Менди, Деннис Прает (Джейми Варди, 66'), Келечи Ихеаначо (Демарай Грей, 72') Предупреждение: Хамза Чодури (51')

    «Лестер» поднялся на второе место, набрав 29 очков. «Кристал Пэлас» занимает 13-е место, набрав 19 очков.

    2 января лондонский клуб примет «Шеффилд Юнайтед». 3 января состоится матч «Ньюкасл» — «Лестер». 0

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