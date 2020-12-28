«Кристал Пэлас» — «Лестер»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче был открыт хозяевами на 68-й минуте. Миливоевич отдал передачу на Заха, тот покатил мяч направо, на Таунсенда. Эндрос прошёл по флангу к штрафной и навесил к дальней штанге, куда уже успел прибежать Заха.
Уилфрид выиграл позиционную борьбу и пробил в ближний угол, сумев закрутить мяч мимо рук Шмейхеля.
«Лестер» отыгрался на 83-й минуте. Хозяева потеряли мяч после вброса из аута рядом со своей штрафной. Эванс получил навесную передачу и сделал скидку головой на Барнса, которого у линии штрафной встретили три соперника, но он нашёл возможность для удара и резко пробил низом под штангу.
«Лестер» поднялся на второе место, набрав 29 очков. «Кристал Пэлас» занимает 13-е место, набрав 19 очков.
2 января лондонский клуб примет «Шеффилд Юнайтед». 3 января состоится матч «Ньюкасл» — «Лестер». 0