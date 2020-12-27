«Шеффилд» — «Эвертон»: счет матча 0:1, обзор гола

На 80-й минуте автором гола стал исландский полузащитник гостей Гильфи Сигурдссон.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Шеффилд Юнайтед — Эвертон 0:1
Гол: 0:1 Гилфи Сигурдссон (80') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Дэвид Макголдрик (Оливер Норвуд, 63'), Этан Ампаду, Бен Осборн, Риан Брустер (Ли Муссе, 76'), Оливер Бёрк (Оливер Макбарни, 46') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин (Шеймус Коулман, 66'), Йерри Мина, Бен Годфри, Гилфи Сигурдссон, Abdoulaye Doucoure, Алекс Айуоби, Anthony Gordon (Бернард, 55'), Том Дэвис (Андре Гомеш, 74'), Доминик Калверт-Льюин Предупреждения: Доминик Калверт-Льюин (52'), Джордж Балдок (71'), Бернард (81'), Бен Годфри (89'), Джек Робинсон (90'), Джордан Пикфорд (90')
«Эвертон» поднялся на второе место. У команды Карло Анчелотти 29 очков после 15 игр. «Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу АПЛ, занимая последнее 20-е место.
28 декабря «Эвертон» примет «Манчестер Сити». 29 декабря состоится матч «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед». 0