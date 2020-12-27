Гендиректор «Рубина» надеется увидеть команду наверху

Генеральный директор «Рубина»рассказал, какие задачи ставятся перед клубом в перспективе одного-двух лет.

«Основная задача — создать боеспособную команду. Мы ее делаем практически с нуля, ведь только недавно у нас 10 человек в составе выступали на правах аренды. Мы фактически остались без игроков, затем собрали новую команду и сейчас ее смотрим.

Наша задача — сбалансировать команду во всех линиях. Чтобы без потери в качестве, можно было поменять точечно какого-то игрока. Мы хотим, чтобы не было тех провалов, которые видели в некоторых матчах. Мы тоже терпим это, даем им время.

Молодые игроки должны совершить эти ошибки, набить шишки, им бесполезно говорить и учить. Надо на себе все испытать, чтобы двигаться дальше и расти.

Есть ли цель занять конкретное место в таблице? У нас другая цель — планомерно подойти к тому, чтобы наша команда всегда была наверху. Нет задачи здесь и сейчас кровь из носу выиграть, а потом вдруг рухнуть. Мы лучше в этом году ничего не выиграем, но тихонько зайдем на гору», — цитирует Сайманова «Спорт Бизнес Online». 0