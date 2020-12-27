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    Гендиректор «Рубина» надеется увидеть команду наверху

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    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, какие задачи ставятся перед клубом в перспективе одного-двух лет.

    Рустем Сайманов
    Рустем Сайманов

    «Основная задача — создать боеспособную команду. Мы ее делаем практически с нуля, ведь только недавно у нас 10 человек в составе выступали на правах аренды. Мы фактически остались без игроков, затем собрали новую команду и сейчас ее смотрим.

    Наша задача — сбалансировать команду во всех линиях. Чтобы без потери в качестве, можно было поменять точечно какого-то игрока. Мы хотим, чтобы не было тех провалов, которые видели в некоторых матчах. Мы тоже терпим это, даем им время.

    Молодые игроки должны совершить эти ошибки, набить шишки, им бесполезно говорить и учить. Надо на себе все испытать, чтобы двигаться дальше и расти.

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    • Есть ли цель занять конкретное место в таблице? У нас другая цель — планомерно подойти к тому, чтобы наша команда всегда была наверху. Нет задачи здесь и сейчас кровь из носу выиграть, а потом вдруг рухнуть. Мы лучше в этом году ничего не выиграем, но тихонько зайдем на гору», — цитирует Сайманова «Спорт Бизнес Online». 0

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