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    «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом»

    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0.

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»

    На 14-й минуте Илкай Гюндоган в касание переправил мяч в сетку ворот гостей, замкнув прострел Рахима Стерлинга.

    На 55-й Канселу прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, прострелил во вратарскую, где от Робинсона мяч рикошетом отлетел к Феррану Торресу и тот ударом в касание отправил мяч точно в цель.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Ньюкасл 2:0
    Голы: 1:0 Илкай Гюндоган (14'), 2:0 Ферран Торрес (55') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Натан Аке, Жоау Канселу, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган (Филип Фоден, 90'), Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 58'), Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Ферран Торрес (Серхио Агуэро, 77') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Fabian Schaer, Мэтт Ритчи (Джамаль Льюис, 66'), Федерико Фернандес, Деандре Йедлин, Matthew Longstaff, Айзак Хэйден, Jacob Murphy, Мигель Альмирон (Dwight Gayle, 82'), Жоэлинтон (Энди Кэрролл, 71') Предупреждения: Родриго Эрнандес (34'), Мэтт Ритчи (64'), Fabian Schaer (80'), Жоау Канселу (88')

    «Манчестер Сити» занимает пятое место, набрав 26 очков в 14 матчах. «Ньюкасл», оставшись с 18 очками после 14 игр, находится на 12-й строчке таблицы АПЛ.

    28 декабря «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Эвертоном». «Ньюкасл» 30 декабря примет «Ливерпуль». 0

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