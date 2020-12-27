«Лидс» — «Бернли»: счет матча 1:0, обзор гола

Патрик Бэмфорд
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Встреча, которая прошла на стадионе «Элланд Роуд», завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол с пенальти на 5-й минуте забил Патрик Бэмфорд.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лидс — Бёрнли 1:0
Гол: 1:0 Патрик Бэмфорд (пенальти) (5') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Эгзиян Алиоски, Стюарт Даллас, Pascal Struijk, Рафаэл Диас (Ian Poveda, 70'), Родриго (Пабло Эрнандес, 59'), Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих (Джейми Шаклтон, 67'), Патрик Бэмфорд Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джош Браунхилл, Эшли Вествуд, Эрик Питерс (Ник Поуп, 74'), Josh Benson (Дэйл Стивенс, 74'), Крис Вуд, Эшли Барнс Предупреждения: Джеймс Тарковски (28'), Эшли Вествуд (79'), Эшли Барнс (90')
В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает 11-е место (20 очков), а «Бернли» — 16-е (13 очков). 0