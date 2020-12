Гвардиола и «Реал» — лучшие тренер и команда столетия по версии Globe Soccer Awards

Главный тренер «Манчестер Сити»получил премию как тренер столетия на ежегодной церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, проходящей в Дубае.

49-летний Гвардиола ранее также тренировал «Барселону», «Барселону-Б» и «Баварию».

В качестве тренера он трижды выиграл чемпионаты Испании и Германии, дважды становился чемпионом Англии, два раза выиграл Лигу чемпионов, трижды — клубный чемпионат мира.

