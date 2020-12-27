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    Гвардиола: В этом сезоне у всех команд странные результаты

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал свою оценку поединку против «Ньюкасла» (2:0).

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Сложный матч из-за тяжелых погодных условий и соперника, которому трудно забить. Мы играли в нужном темпе. Сегодня позиционная игра была идеальной, но, к сожалению, мы не смогли забить больше. Это хороший результат, мы набрали три очка.

    Мы не можем много думать, сейчас мы играем через каждые три дня. Игроки отдаются делу и сконцентрированы.

    Мы далеко от вершины, на прошлой неделе мы занимали 10-е место, весь сезон — это взлеты и падения. Странные результаты для всех нас. В этом сезоне нужно сохранять спокойствие и в хорошие, и в плохие моменты.

    Мы играли очень хорошо, продемонстрировали тот темп, в котором должны играть. Сегодня была лучшая игра сезона для игроков, находящихся в том положении, в котором они должны быть», — цитирует Гвардиолу Goal. 0

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