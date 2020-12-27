Анчелотти: Довольны, что «Эвертон» идет вторым в АПЛ, но цель — еврокубки

Главный тренер «Эвертона»прокомментировал нынешнюю ситуацию в чемпионате Англии и поделился мнением о шансах клуба завоевать титул чемпиона Англии.

«Нет, я не думаю, что это случится, если смотреть на вещи реалистично. Мы довольны тем, что идем вторыми. Мы не ожидали этого в начале сезона, но вот мы здесь и хотим остаться на этом месте.

Мы сейчас в таком положении, но не думаю, что наша цель изменилась. В АПЛ полно сильных команд, высокая конкуренция.

Мы довольны вторым местом, но наша задача — играть в еврокубках в следующем сезоне. Она не изменилась.

Но хочу отметить, что за год мы добились существенного прогресса и в следующем хотели бы продемонстрировать это.

Мы не на одном уровне с "Манчестер Сити", надо быть откровенными. Мы бы хотели как можно скорее его достичь и работаем в этом направлении, но сегодня я вынужден отвечать честно», — сказал Анчелотти Teamtalk.

Анчелотти возглавил «Эвертон» в декабре прошлого года. Сезон-2019/20 команда завершила на 12-м месте.

28 декабря ливерпульцы примут «Манчестер Сити». Игра на «Гудисон Парк» начнется в 23:00 по московскому времени. 0