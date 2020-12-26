Сульшер: Думаю, у Линделефа снова проблемы со спиной

Защитник «Манчестер Юнайтед»получил травму в матче с «Лестер Сити» (2:2). Главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий по этому поводу.

«Я не знаю, насколько сильно пострадал Виктор Линделёф. Думаю, у него снова проблемы со спиной. Нам остаётся оценить его состояние перед матчем с "Вулверхэмптоном".

С другой стороны, Эрик Байи сейчас в хорошей форме, Аксель Туанзебе в форме, так что, конечно, нам придётся вернуться к вопросу с составом прямо перед матчем с "волками".

У нас нет времени об этом беспокоиться. Сейчас у команды около 30 часов на подготовку к следующему матчу, и, надеюсь, игроки используют это время с умом», — цитирует норвежца пресс-служба «манкунианцев». 0