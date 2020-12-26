Клопп: Салах был расстроен из-за ситуации с капитанством

Главный тренерпрокомментировал недовольствоиз-за того, что он не был назначен капитаном в недавнем матче.

«Я был капитаном долгое время на протяжении своей карьеры, и я часто думал, что это чертовщина. В этом не так много преимуществ, а просто много работы. Так что я не чувствую, что быть капитаном важно. Да, нам нужен кто-то как Джордан Хендерсон, это понятно, но быть капитаном на один матч... Я не осознаю, как важно это может быть для игроков.

Правила таковы. У нас есть комитет из игроков. Капитанская повязка у Хендо, если он не играет, то она переходит к Джеймсу Милнеру. Если они оба не играют, то это Вирджил ван Дейк. Если трое не играют, то это Джини Вейналдум.

Если все они не могут сыграть, то обычно повязку получает тот, кто находится в клубе дольше всех. Таково мое понимание вопроса. Трент получил ее, потому что дольше всех находится в клубе — на профессиональном уровне, не учитывая игру в молодежке», — сказал Клопп.

«Кто-то после матча сказал мне, что это должен был быть Дивок Ориги, но Див был в аренде и все такое. Это моя вина. Я не хотел усложнять ситуацию. Это было просто: "Трент дольше всех в клубе, он получает повязку. Конечно, после этого я поговорил с Мо Салахом. Когда я понял, что для него эта ситуация выглядела не так хорошо, то я прояснил все. Потом он еще раз заговорил об этом в интервью, но для меня это не проблема.

Да, он был расстроен, но я сделал это неспециально. Я просто сделал то, что сделал. Если я и допустил ошибку, то только в том, что Ориги не был капитаном в тот день!", — добавил Клопп.

В сезоне-2020/21 Салах забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи в 21 матче за "Ливерпуль". 0