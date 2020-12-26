ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «МЮ»Ничья в пользу «Ливерпуля». Автогол Туанзебе стоил «МЮ» победы в «Боксинг дэй»
  • 22:20
    • «Арсенал» победил в лондонском дерби
  • 21:17
    • «Авангард» подписал контракт с Ковальчуком
  • 18:23
    • «Динамо» в овертайме дожало СКА
  • 17:29
    • «Лестер» ушел от поражения в матче с «МЮ»
  • 17:14
    • Тарасова и Морозов в третий раз стали чемпионами России среди спортивных пар
    Все новости спорта

    Лэмпард: Нам не хватило энергии и желания

    Футбол АПЛ Футбол Англии Арсенал Челси Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после поражения в дерби с «Арсеналом» (1:3).

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Во втором тайме мы проявили некоторую настойчивость, но было уже слишком поздно. Первый тайм мы были слишком пассивны. В АПЛ не может не хватать энергии и желания. Сегодня мы допустили подобную оплошность. Ты можешь готовиться, сколько захочешь, но если ты появишься в таком виде, это совсем другое дело. Всё дело в сознании.

    Если вы выступаете ниже своих возможностей, то всё идет против вас. Например, как во время гола Букайо Саки. Такова жизнь. В другой день мы могли бы забить пенальти и вернуться в игру, но сегодня был не наш день», — цитирует Лэмпарда BBC. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ман Сити» не оступиться против «Ньюкасла»?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Увезет ли «Эвертон» три очка с «Брэммел Лэйн»?
  • «Шеффилд» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Шпоры» начнут без увертюр
  • «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.99
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шеффилд — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лидс — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Индиана — Бостон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Гремио — Атлетико Гойаньенсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Финляндия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры