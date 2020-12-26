Лэмпард: Нам не хватило энергии и желания

Главный тренер «Челси»дал комментарий после поражения в дерби с «Арсеналом» (1:3).

«Во втором тайме мы проявили некоторую настойчивость, но было уже слишком поздно. Первый тайм мы были слишком пассивны. В АПЛ не может не хватать энергии и желания. Сегодня мы допустили подобную оплошность. Ты можешь готовиться, сколько захочешь, но если ты появишься в таком виде, это совсем другое дело. Всё дело в сознании.

Если вы выступаете ниже своих возможностей, то всё идет против вас. Например, как во время гола Букайо Саки. Такова жизнь. В другой день мы могли бы забить пенальти и вернуться в игру, но сегодня был не наш день», — цитирует Лэмпарда BBC. 0