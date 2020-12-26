«Арсенал» заинтересован в полузащитнике «Боруссии»

Полузащитник дортмундскойзаинтересовал в лондонский

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «канониры» хотели подписать Доминика Собослая из «Зальцбурга», но переключились на кандидатуру Брандта в связи с уходом венгра в «Лейпциг».

Отмечается, что лондонский клуб может купить хавбека уже в зимнее трансферное окно. Но не исключено, что по финансовым причинам вопрос с покупкой Брандта будет отложен до лета.

В сезоне-2020/21 Брандт провел 22 матча за «Боруссию», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. 0