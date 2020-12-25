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    Тедеско: Я счастлив, что «Спартак» хочет продолжить этот сезон со мной

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал заявление клуба о намерении оставить его в своей должности до конца нынешнего сезона.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения.

    Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!» — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

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    Напомним, что накануне зимней паузы появилась информация, что немецкий специалист уйдет из «Спартака» после завершения нынешнего сезона. На данный момент москвичи находятся на третьем месте с турнирной таблице с 35 очками..VrezNews1 /football/2020/12/25/tedesko/ 0

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