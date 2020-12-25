Защита Широкова не будет обжаловать приговор

Защита бывшего футболиста сборной России, считает его приговор успехом и не будет его обжаловать.

«Мы — нет. Мы считаем, что мы порвали команду [представителя потерпевшего арбитра Александра] Добровинского по всем позициям.

100 часов обязательных работ и 100 тысяч рублей по гражданскому иску они будут по-честному получать максимально долго», — сообщил адвокат Вадим Лялин ТАСС.

Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм арбитру Никите Данченкову во время любительского турнира.

Изначально прокурор требовал год и 10 месяцев ограничения свободы, а гражданский иск за моральную компенсацию составлял 500 тысяч рублей. 0