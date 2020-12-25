ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Эрнандес принес победу «Милану»«Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто
  • 15:49
    • Ковальчук стал игроком «Авангарда»
  • 15:14
    • Широкова приговорили к 100 часам общественных работ
  • 14:49
    • Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду
  • 14:24
    • Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона
  • 11:31
    • Адвокат избитого судьи: Хотелось бы год общего режима для Широкова
    Все новости спорта

    Защита Широкова не будет обжаловать приговор

    Футбол Футбол России Между тем Происшествия Скандалы
    Защита бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, считает его приговор успехом и не будет его обжаловать.

    Роман Широков
    Роман Широков

    «Мы — нет. Мы считаем, что мы порвали команду [представителя потерпевшего арбитра Александра] Добровинского по всем позициям.

    100 часов обязательных работ и 100 тысяч рублей по гражданскому иску они будут по-честному получать максимально долго», — сообщил адвокат Вадим Лялин ТАСС.

    Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм арбитру Никите Данченкову во время любительского турнира.

  • Широкова приговорили к 100 часам общественных работ
  • Читайте по теме

    • Изначально прокурор требовал год и 10 месяцев ограничения свободы, а гражданский иск за моральную компенсацию составлял 500 тысяч рублей. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроят ли Россия и США результативную перестрелку?
  • Россия U20 — США U20. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Кто победит в лондонском дерби на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Как много голов будет на «Кинг Пауэр»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры