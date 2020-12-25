Асхабадзе может стать исполнительным директором «Локомотива»

Генеральный директор воронежскогоявляется основным кандидатом на должность исполнительного директора «Локомотива», сообщает «Чемпионат».

Как передает источник, стороны должны согласовать последние детали. Отмечается также, что новый генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко лично выступал за Асхабадзе.

Асхабадзе в 2013–2015 годах занимал пост генерального директора «Спартака», затем один год проработал на аналогичной должности в ереванском «Бананце».

Напомним, на днях в руководстве «Локомотива» произошли кадровые изменения. Клуб покинули председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе. 0