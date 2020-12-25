Асхабадзе может стать исполнительным директором «Локомотива»

Роман Асхабадзе
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Как передает источник, стороны должны согласовать последние детали. Отмечается также, что новый генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко лично выступал за Асхабадзе.
Асхабадзе в 2013–2015 годах занимал пост генерального директора «Спартака», затем один год проработал на аналогичной должности в ереванском «Бананце».
Напомним, на днях в руководстве «Локомотива» произошли кадровые изменения. Клуб покинули председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе. 0