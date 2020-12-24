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    Экс-президент «Локомотива»: Кикнадзе явно провалил работу, решение о его уходе нельзя было затягивать

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение об уходе из клуба генерального директора Василия Кикнадзе и главы совета директоров Анатолия Мещерякова.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    «В общем-то, это ожидаемо. Я предсказывал это очень давно: говорил, что Кикнадзе зимой уйдет, а летом — Николич. Ничего удивительного тут нет, Кикнадзе явно провалил работу.

    Я рад, что совет директоров РЖД принял такое решение, которое нельзя было затягивать. Чем больше затягиваешь — тем больше в клубе хаоса и неразберихи и тем сложнее будет новому руководству.

    Я надеюсь, что придет вменяемый руководитель, который наладит отношения с болельщиками, а дальше — я думаю, Николичу дадут еще время для того, чтобы посмотреть, что он из себя представляет как тренер и дадут возможность подготовить команду к следующей части сезона.

    Тогда летом посмотрят по результатам — будет он дальше работать или уйдет вслед за Кикнадзе. Думаю, так будет.

    Хотелось бы видеть у руля молодого и энергичного человека, который знает футбол и любит его, тем самым сделав клуб сильнее», — сказал Наумов Sport24. 0

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