Экс-президент «Локомотива»: Кикнадзе явно провалил работу, решение о его уходе нельзя было затягивать

Бывший президент «Локомотива»высказал мнение об уходе из клуба генерального директораи главы совета директоров

«В общем-то, это ожидаемо. Я предсказывал это очень давно: говорил, что Кикнадзе зимой уйдет, а летом — Николич. Ничего удивительного тут нет, Кикнадзе явно провалил работу.

Я рад, что совет директоров РЖД принял такое решение, которое нельзя было затягивать. Чем больше затягиваешь — тем больше в клубе хаоса и неразберихи и тем сложнее будет новому руководству.

Я надеюсь, что придет вменяемый руководитель, который наладит отношения с болельщиками, а дальше — я думаю, Николичу дадут еще время для того, чтобы посмотреть, что он из себя представляет как тренер и дадут возможность подготовить команду к следующей части сезона.

Тогда летом посмотрят по результатам — будет он дальше работать или уйдет вслед за Кикнадзе. Думаю, так будет.

Хотелось бы видеть у руля молодого и энергичного человека, который знает футбол и любит его, тем самым сделав клуб сильнее», — сказал Наумов Sport24. 0