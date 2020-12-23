Штоффельсхаус рассказал, что помогло «Локомотиву» выиграть РПЛ в 2018 году

Бывший спортивный директор «Локомотива»рассказал, за счет чего «железнодорожникам» в 2018 году удалось выиграть чемпионат России.

«Работа в "Локомотиве" — это один из лучших периодов в моей жизни. Просто фантастическое время! Мы выиграли Кубок и чемпионат. Это был триумф, в который никто не верил. Было потрясающе. "Локо" всегда будет занимать особое место в моем сердце.

Золото удалось выиграть за счет командного духа. Причем не только среди футболистов. Все в клубе упорно трудились! И у нас была хорошая смесь молодых и опытных, а также российских и иностранных игроков. И всех объединяло одно: желание добиться успеха», — приводит слова Штоффельсхауса Sport24.

«Локомотив» в текущем чемпионате России занимает восьмое место после 19-ти туров. 0