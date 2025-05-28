Урава Редс — Серезо Осака. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 28 мая 2025 года

«Урава Редс»
Турнирное положение: «Урава Редс» по итогам 19-ти туров японского первенства набрала 30 баллов и борется за попадание в азиатские кубки.
Команда занимает пятую строчку и только на два пункта отстает от зоны континентальных турниров, а также на пять очков опережает своего ближайшего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Джей-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Нагои Грампус» (1:2).
Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив набрал лишь один балл, в чужих стенах разойдясь мировой с «Кавасаки Фронтале» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на японский чемпионат, «Урава Редс» выиграла только раз при двух поражениях и двух ничьих.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все немалы, особенно если учесть перевес в классе на соперника, а также фактор своего поля.
Риома Ватанабе — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с шестью голами.
«Серезо Осака»
Турнирное положение: «Серезо Осака» по итогам 18-ти поединков японского первенства набрал 25 баллов и также борется за попадание в азиатские кубки.
Команда занимает восьмую строчку и на семь очков отстает от зоны континентальных турниров, а также на пять пунктов — от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура чемпионата страны клуб с результатом 2:0 переиграл «Ависпу Фукуока».
Перед этим коллектив в третьем раунде Кубка Джей-лиги также одержал победу — на этот раз на выезде он разгромил «Киото Санга» со счетом 4:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на японское первенство, «Серезо Осака» пять раз выиграл при одном поражении.
Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшую форму их нынешнего соперника.
Рафаэл Ратао — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с семью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Урава Редс» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Серезо Осака» забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Серезо Осака» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урава Редс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.50, победа «Серезо Осака» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из семи последних домашних поединков.
Вместе с тем, в трех из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Урава Редс».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15