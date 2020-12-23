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    Стал известен главный кандидат на пост гендиректора «Локомотива»

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    Главным претендентом на освобождающийся после ухода Василия Кикнадзе пост генерального директора «Локомотива» является Владимир Леонченко, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Стал известен главный кандидат на пост гендиректора «Локомотива»
    Стал известен главный кандидат на пост гендиректора «Локомотива»

    Ранее 48-летний Леонченко возглавлял профсоюз футболистов. С 2019 года работает в «Факеле». Также он советник губернатора Воронежской области.

    Его кандидатура рассылается на согласование членам совета директоров «Локомотива».

    Напомним, Владимир Леонченко выступал за московские «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив» и другие клубы. Завершил карьеру игрока в 2007 году, после чего работал тренером и был футбольным агентом. 0

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