Стал известен главный кандидат на пост гендиректора «Локомотива»
globallookpress.com
Ранее 48-летний Леонченко возглавлял профсоюз футболистов. С 2019 года работает в «Факеле». Также он советник губернатора Воронежской области.
Его кандидатура рассылается на согласование членам совета директоров «Локомотива».
Напомним, Владимир Леонченко выступал за московские «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив» и другие клубы. Завершил карьеру игрока в 2007 году, после чего работал тренером и был футбольным агентом. 0