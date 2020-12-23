Стали известны даты Клубного чемпионата мира в 2021 году

Клубный чемпионат мира пройдет в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Матч-открытие между чемпионом Катара «Аль-Духаилем» и новозеландским «Окленд Сити» запланирован на 1 февраля. А финал будет сыгран 11 февраля в на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

В турнире также примут участие победитель Лиги чемпионов немецкая «Бавария», чемпион КОНКАКАФ мексиканский «Тигрес», чемпион Африки египетский «Аль-Ахли», а также победитель азиатской лиги чемпионов «Ульсан Хендэ» из Южной Кореи. Лучший клуб Южной Америки определится в конце января 2021 года в финале Кубка Либертадорес.

Жеребьевка турнира пройдет 19 января 2021 года в Цюрихе. 0