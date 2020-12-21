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    Голы Вуда и Барнса принесли «Бернли» победу над «Вулверхэмптоном»

    «Бернли» — «Вулверхэмптон»: счет 2:1, обзор голов

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    «Бернли» одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:1 в матче 14 тура АПЛ.

    Игроки «Бернли»
    Игроки «Бернли»

    После первого тайма «бордовые» ушли с преимуществом благодаря голу головой в исполнении Эшли Барнса. В начале второй половины Крис Вуд увеличил отрыв.

    «Вулверхэмптон» смог ответить лишь на 89 минуте. Забил Фабио Силва.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Вулверхэмптон 2:1
    Голы: 1:0 Эшли Барнс (35'), 2:0 Крис Вуд (51'), 2:1 Фабиу Силва (пенальти) (89') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил (Josh Benson, 87'), Роберт Брэйди (Эрик Питерс, 69'), Эшли Вествуд, Крис Вуд, Эшли Барнс (Ник Поуп, 82') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Конор Коди, Ромен Сес, Макс Килман, Райан Айт Нури (Адама Траоре, 60'), Рубен Невеш (Vitinha, 76'), Нелсон Семеду, Жоау Моутинью, Owen Otasowie (Фабиу Силва, 60'), Педру Нету, Даниэл Поденсе Предупреждения: Эшли Вествуд (36'), Owen Otasowie (45'), Ник Поуп (90')

    Для «Бернли» это уже четвертая игра без поражения подряд. Команда Шона Дайча набрала 13 очков и занимает 16 место. «Волки» находятся на 11 месте с 20 баллами на счету. 0

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