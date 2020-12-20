«Сассуоло» — «Милан»: счет 1:2, обзор голов

В 13 туре Серии Ана выезде выиграл у2:1.

Счет открыл Рафаэль Леау на 1 минуте встречи. После этого не засчитали гол Чалханоглу из-за оффсайда. Второй мяч «россонери» забил Алексис Салемакерс.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Милан 1:2 Голы: 0:1 Рафаэл Леау (1'), 0:2 Алексис Салемакерс (26'), 1:2 Доменико Берарди (89') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Рожерио (Гиоргос Кирьякопулос, 46'), Йереми Тольян (Мерт Мюльдюр, 61'), Джанмарко Феррари, Максим Лопес, Филип Джуричич (Жереми Бога, 57'), Хамед Траоре (Педро Обьянг, 86'), Доменико Берарди, Мехди Бурабья, Грегоре Дефрель (Франческо Капуто, 46') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Pierre Kalulu, Сандро Тонали (Раде Крунич, 46'), Хакан Чалханоглу (Дэниел Мальдини, 86'), Браим Диас (Jens Petter Hauge, 57'), Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 79'), Франк Кессье, Рафаэл Леау Предупреждения: Франк Кессье (61'), Доменико Берарди (65'), Давиде Калабрия (71'), Алессио Романьоли (88')

Под завесу встречи Доменико Берарди сократил разрыв в счете.

В параллельном матче чемпионата Италии «Кальяри» и «Удинезе» разошлись миром (1:1).

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Удинезе 1:1 Голы: 1:0 Хараламбос Ликояннис (27'), 1:1 Кевин Ласанья (57') Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Хараламбос Ликояннис, Gabriele Zappa, Андреа Карбони, Марко Рог, Рэзван Марин, Жоао Педро, Наитан Нандес, Риккардо Соттиль (Джованни Симеоне, 78'), Леонардо Паволетти (Лука Чеппители, 64') Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Кевин Бонифаци, Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Уолас, Йенс Ларсен, Роберто Перейра (Роландо Мандрагора, 78'), Марвин Зегелар, Жерар Деулофеу (Кевин Ласанья, 54'), Игнасио Пуссетто (Илия Несторовски, 78') Предупреждения: Леонардо Паволетти (45'), Наитан Нандес (69'), Роберто Перейра (75')

После этого тура «Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А с 31 пунктом, а «Сассуоло» идет шестым с 23 очками. «Кальяри» 13-й — 14 очков, «Удинезе» 11-й — 15 очков. 0