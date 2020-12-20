ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКлопп и «Ливерпуль» на пути к чемпионству
  • 18:06
    • Сборная России выиграла Кубок Первого канала
  • 18:58
    • «Интер» обыграл «Специю», но остался вторым в Серии А
  • 16:15
    • Большунов и Ретивых победили в командном спринте, Непряева и Ступак — вторые
  • 15:17
    • «Лион» может продать Депая за 5 миллионов
  • 14:29
    • Стал известен состав сборной России на матч против Финляндии
    Все новости спорта

    «Милан» на выезде обыграл «Сассуоло»

    «Сассуоло» — «Милан»: счет 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Сассуоло Кальяри Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 13 туре Серии А «Милан» на выезде выиграл у «Сассуоло» 2:1.

    Рафаэль Леау
    Рафаэль Леау

    Счет открыл Рафаэль Леау на 1 минуте встречи. После этого не засчитали гол Чалханоглу из-за оффсайда. Второй мяч «россонери» забил Алексис Салемакерс.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Милан 1:2
    Голы: 0:1 Рафаэл Леау (1'), 0:2 Алексис Салемакерс (26'), 1:2 Доменико Берарди (89') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Рожерио (Гиоргос Кирьякопулос, 46'), Йереми Тольян (Мерт Мюльдюр, 61'), Джанмарко Феррари, Максим Лопес, Филип Джуричич (Жереми Бога, 57'), Хамед Траоре (Педро Обьянг, 86'), Доменико Берарди, Мехди Бурабья, Грегоре Дефрель (Франческо Капуто, 46') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Pierre Kalulu, Сандро Тонали (Раде Крунич, 46'), Хакан Чалханоглу (Дэниел Мальдини, 86'), Браим Диас (Jens Petter Hauge, 57'), Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 79'), Франк Кессье, Рафаэл Леау Предупреждения: Франк Кессье (61'), Доменико Берарди (65'), Давиде Калабрия (71'), Алессио Романьоли (88')

    Под завесу встречи Доменико Берарди сократил разрыв в счете.

    В параллельном матче чемпионата Италии «Кальяри» и «Удинезе» разошлись миром (1:1).

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Удинезе 1:1
    Голы: 1:0 Хараламбос Ликояннис (27'), 1:1 Кевин Ласанья (57') Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Хараламбос Ликояннис, Gabriele Zappa, Андреа Карбони, Марко Рог, Рэзван Марин, Жоао Педро, Наитан Нандес, Риккардо Соттиль (Джованни Симеоне, 78'), Леонардо Паволетти (Лука Чеппители, 64') Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Кевин Бонифаци, Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Уолас, Йенс Ларсен, Роберто Перейра (Роландо Мандрагора, 78'), Марвин Зегелар, Жерар Деулофеу (Кевин Ласанья, 54'), Игнасио Пуссетто (Илия Несторовски, 78') Предупреждения: Леонардо Паволетти (45'), Наитан Нандес (69'), Роберто Перейра (75')

    После этого тура «Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А с 31 пунктом, а «Сассуоло» идет шестым с 23 очками. «Кальяри» 13-й — 14 очков, «Удинезе» 11-й — 15 очков. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Парижане вернут себе лидерство в Лиге 1?
  • «Лилль» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Встреча на «Олд Траффорд» запомнится голами?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Продолжит ли «Наполи» побеждать на «Олимпико»?
  • «Лацио» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.83
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Коринтианс — Гояс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры