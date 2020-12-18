СМИ: Газизов может вернуться в «Уфу»

У бывшего генерального директора «Спартака»есть несколько вариантов продолжения карьеры в РПЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Газизов планирует принять решение о своем будущем после новогодних праздников.

На данный момент функционер склоняется к тому, чтобы вернуться в «Уфу». Отмечается, что руководство клуба из столицы Башкортостана тоже заинтересовано в этом.

Газизов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, но уже 8 декабря покинул клуб.

Напомним, ранее на этой неделе главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. 0