Ринат Билялетдинов: Николичу только на выход и дорога

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что Марко Николич должен покинуть пост главного тренера железнодорожников.

Серб работает в России с 1 июня нынешнего года. На зимний перерыв «Локомотив» ушел, занимая восьмое место в РПЛ. Команда Николича набрала 28 очков в 19 турах.

«В первой половине чемпионата я ожидал от "Локомотива" гораздо большего. Но я не увидел пока ничего такого, чтобы заставило меня не то что ахнуть, а даже отметить положительные тенденции.

Турнирное положение ожидалось гораздо выше, конечно. Когда Николич взял команду в середине сезона, там был момент инерции после Семина, наследие.

Сейчас, на неостывших эмоциях, мне кажется, что только на выход Николичу и дорога. Потому что за столько месяцев никаких проблесков нет.

Никакой атакующей игры и чего-то нового я под его руководством не увидел, хотя бы по той причине, что все пополнения были безликие. Под этих футболистов не получается подстроить игру совершенно.

Стараний это не отменяет, но нужно что-то другое, наверное. Даже с учетом пандемии, поиска начала, отсутствия переходного периода с прошлого чемпионата — это не убедительно.

Меня, опытного человека, не обманешь. Если даже перерыв всего неделя, то готовность команды определяет тренировочный процесс.

Уверен, что россиянина давно бы убрали за такие результаты. Это несомненный плюс иностранцам, поэтому перекантоваться в России они не брезгуют.

Для них престижно работать в Европе, а тут, пока работы нет, можно поэкспериментировать за неплохие деньги. Но это не осуждается, это человеческий подход, он имеет объяснение.

Безусловно, Николич более осторожен и расчетлив в словах, чем Тедеско, и он не станет сейчас говорить об отставке.

Тренер "Спартака" допустил тактическую и стратегическую ошибку, но здесь уже сыграли свою роль внутренние убеждения.

Вообще не каждый иностранец, который приезжает в Россию, может одолеть ношу, которая на него сваливается. Есть специфика, которая требует привычки», — отметил Билялетдинов в интервью для Sport24.ru.

В Лиге чемпионов железнодорожники заняли последнее место в группе A, оказавшись позади «Баварии», «Атлетико» и «Зальцбурга». 0