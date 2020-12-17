ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоУстал от бардака и «Спартака». Тедеско не стал «Джокером» для красно-белых
  • 23:00
    • Левандовский признан футболистом года по версии ФИФА
  • 22:12
    • Сборная России по буллитам одолела Швецию на Кубке Первого канала
  • 21:57
    • Хет-трик Чалова принес ЦСКА победу над «Ростовом»
  • 19:56
    • «Химки» нанесли поражение «Локомотиву»
  • 00:56
    • Дубль Рашфорда принес «МЮ» волевую победу над «Шеффилдом»
    Все новости спорта

    Слуцкий: Надеюсь, что следующий год принесет нам больше позитивных эмоций

    Футбол Рубин Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги года после заключительного матча первой половины сезона РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Поможет ли зимняя пауза? Думаю, да. Был очень тяжелый год для всех. Мы доигрывали прошлый чемпионат в цейтноте, как и "Ахмат", потому что боролись за выживание.

    Тут же стартовал новый сезон, было большое количество новичков. Не всё получалось, как хотелось.

    Поэтому все ребята и я ждем этого отпуска, потому что это самый необычный год в моей жизни и, наверное, в жизни всего мирового сообщества, в том числе футбольного.

    Можно сказать, что болельщики набрались терпения. Надеюсь, что следующий год принесет нам больше позитивных эмоций — и в плане футбола, и в плане здоровья», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

    «Рубин» перед зимней паузой набрал 28 очков, сравнявшись с «Локомотивом», и занимает 9-е место в турнирной таблице. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Берлине «Боруссию» Д ждет жесткое сопротивление хозяев
  • «Унион» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Урал» продлит ужасную серию «Тамбова»?
  • «Тамбов» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Атлетик» обыграть дерзкую «Уэску»?
  • «Атлетик» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 4.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.99
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.45
  • Прогноз на матч Атлетик — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Головкин — Шеремета
  • Бокс
  • Завтра в 04:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 11:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры