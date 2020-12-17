Слуцкий: Надеюсь, что следующий год принесет нам больше позитивных эмоций

Главный тренер «Рубина»подвел итоги года после заключительного матча первой половины сезона РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Поможет ли зимняя пауза? Думаю, да. Был очень тяжелый год для всех. Мы доигрывали прошлый чемпионат в цейтноте, как и "Ахмат", потому что боролись за выживание.

Тут же стартовал новый сезон, было большое количество новичков. Не всё получалось, как хотелось.

Поэтому все ребята и я ждем этого отпуска, потому что это самый необычный год в моей жизни и, наверное, в жизни всего мирового сообщества, в том числе футбольного.

Можно сказать, что болельщики набрались терпения. Надеюсь, что следующий год принесет нам больше позитивных эмоций — и в плане футбола, и в плане здоровья», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Рубин» перед зимней паузой набрал 28 очков, сравнявшись с «Локомотивом», и занимает 9-е место в турнирной таблице. 0