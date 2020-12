Сон Хын Мин забил лучший гол года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) вручила форварду «Тоттенхэма»премию Пушкаша за самый красивый гол года.

В матче 16-го тура АПЛ с «Бёрнли», который состоялся 7 декабря 2019 года, кореец в сольном проходе ушёл от шести оппонентов и реализовал выход один на один. «Шпоры» одержали победу со счётом 5:0.

Помимо Сон Хын Мина на приз претендовали Джорджиан де Арраскаэта («Сеара» — «Фламенго») и Луис Суарес («Барселона» — «Мальорка»).

The 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 of the #Puskas Award 2020...

🔥 𝗛𝗘𝗨𝗡𝗚-𝗠𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗡 🔥#FIFAFootballAwards ⚪️ #TheBest pic.twitter.com/3hOpgUSE9h