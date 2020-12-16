«Валенсия» и «Атлетико» вышли во второй раунд Кубка Испании

В рамках первого раунда Кубка Испаниина выезде одержала волевую победу над— 4:2 д.в.

В основное время на голы Жауме Паскуаля и Алекса Фернандеса «летучие мыши» ответили точными ударами Карлоса Солера, реализовавшего пенальти, и Юнуса Мусы.

В овертайме победу гостям принес дубль Гонсалу Гедеша. Португалец вышел на поле на 71-й минуте, заменив Дениса Черышева, который вывел команду на поле с капитанской повязкой.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Terrassa FC — Валенсия 2:4 Голы: 1:0 (9'), 2:0 (50'), 2:1 Карлос Солер (пенальти) (84'), 2:2 Yunus Musah (90'), 2:3 Гонсалу Гуэдеш (104'), 2:4 Гонсалу Гуэдеш (108') Предупреждение: Guillem Molina (53') Удаление: Emilio Lucas (89')

Также во второй раунд вышел мадридский «Атлетико», разгромивший «Кардассар» со счетом 3:0.

По голу на свой счет записали Тома Лемар, Рикард Санчес и Шиме Врсалько.