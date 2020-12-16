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    «Валенсия» и «Атлетико» вышли во второй раунд Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Валенсия Атлетико
    В рамках первого раунда Кубка Испании «Валенсия» на выезде одержала волевую победу над «Террасой» — 4:2 д.в.

    Футболисты «Валенсии»
    Футболисты «Валенсии»

    В основное время на голы Жауме Паскуаля и Алекса Фернандеса «летучие мыши» ответили точными ударами Карлоса Солера, реализовавшего пенальти, и Юнуса Мусы.

    В овертайме победу гостям принес дубль Гонсалу Гедеша. Португалец вышел на поле на 71-й минуте, заменив Дениса Черышева, который вывел команду на поле с капитанской повязкой.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Terrassa FC — Валенсия 2:4
    Голы: 1:0 (9'), 2:0 (50'), 2:1 Карлос Солер (пенальти) (84'), 2:2 Yunus Musah (90'), 2:3 Гонсалу Гуэдеш (104'), 2:4 Гонсалу Гуэдеш (108') Предупреждение: Guillem Molina (53') Удаление: Emilio Lucas (89')

    Также во второй раунд вышел мадридский «Атлетико», разгромивший «Кардассар» со счетом 3:0.

    По голу на свой счет записали Тома Лемар, Рикард Санчес и Шиме Врсалько.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    CD Cardassar — Атлетико 0:3
    Голы: 0:1 Тома Лемар (24'), 0:2 Ricard Sanchez (42'), 0:3 Шиме Врсалько (83')
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