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    «Ювентус» и «Аталанта» победителя не определили

    «Ювентус» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в домашнем матче 12-го тура итальянской Серии А.

    Федерико Кьеза
    Федерико Кьеза

    Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 1:1.

    «Старая синьора» вышла вперед на 29-й минуте, когда Федерико Кьеза сместился в центр и неотразимо пробил из-за пределов штрафной.

    Гости отыгрались на 57-й минуте. Ремо Фройлер дошел до чужой штрафной, качнул Леонардо Бонуччи и выстрелил под перекладину.

    Спустя три минуты у Криштиану Роналду был отличный шанс отличиться с пенальти, но мяч после его удара накрыл Пьерлуиджи Голлини.

    Российский полузащитник бергамской команды Алексей Миранчук вышел на поле на 71-й минуте, заменив Руслана Малиновского.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Аталанта 1:1
    Голы: 1:0 Федерико Кьеза (29'), 1:1 Ремо Фройлер (57') Ювентус: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Данило, Леонардо Бонуччи, Артур (Адриен Рабьо, 27'), Уэстон Маккенни, Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза (Алекс Сандро, 75'), Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Альваро Мората (Пауло Дибала, 84') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Алексей Миранчук, 71'), Маттео Пессина (Алехандро Гомес, 53'), Ханс Хатебур, Дуван Сапата (Луис Мурьель, 71') Предупреждения: Кристиан Ромеро (38'), Адриен Рабьо (46'), Мартен де Рон (52'), Альваро Мората (60'), Уэстон Маккенни (80')

    В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает третье место (24 очка), а «Аталанта» — восьмое (18 очков). 0

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