Гендиректор «Шахтера» назвал игрока, который будет продан за большие деньги

Генеральный директор «Шахтера»признался, что у донецкого клуба есть серьезные предложения по бразильскому защитнику

«Мы угадали с Тете, Соломоном, Маркосом Антонио, Майконом, Додо. Порой нужны определенные обстоятельства, чтобы футболист раскрылся. Их очень-очень много. Порой перемены могут влиять на уровень футболиста в конкретно взятое время.

Но если растянуть все это в процессе, я уверен, что все они достигнут результата. Время перекроет все шероховатости, которые встречаются. У нас есть огромное желание им помочь, это же наши инвестиции. Тренерский штаб делает все, чтобы это получалось.

Нам повезло, что Каштру умеет работать с молодыми футболистами.

У нас же стратегия простая — мы берем молодых ребят и доводим их до топ-уровня. Додо мы отдали в его клуб в Португалии. Он побыл у Каштру сезон, он его знал. Он играл себе, а сегодня по нему и "Бавария" выходила, и другие клубы интересуются. Думаю, он один из первых, кто уйдет за большие деньги», — сказал Палкин в эфире телеканала «Футбол 1». 0