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    Гендиректор «Шахтера» назвал игрока, который будет продан за большие деньги

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    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин признался, что у донецкого клуба есть серьезные предложения по бразильскому защитнику Додо.

    «Мы угадали с Тете, Соломоном, Маркосом Антонио, Майконом, Додо. Порой нужны определенные обстоятельства, чтобы футболист раскрылся. Их очень-очень много. Порой перемены могут влиять на уровень футболиста в конкретно взятое время.

    Но если растянуть все это в процессе, я уверен, что все они достигнут результата. Время перекроет все шероховатости, которые встречаются. У нас есть огромное желание им помочь, это же наши инвестиции. Тренерский штаб делает все, чтобы это получалось.

    Нам повезло, что Каштру умеет работать с молодыми футболистами.

    У нас же стратегия простая — мы берем молодых ребят и доводим их до топ-уровня. Додо мы отдали в его клуб в Португалии. Он побыл у Каштру сезон, он его знал. Он играл себе, а сегодня по нему и "Бавария" выходила, и другие клубы интересуются. Думаю, он один из первых, кто уйдет за большие деньги», — сказал Палкин в эфире телеканала «Футбол 1». 0

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