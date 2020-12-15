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    В РФС признали правильными решения судьи в матче «Сочи» — «Спартак»

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    Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» на качество судейства в гостевом матче 18-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Сочи» — «Спартак»
    «Сочи» — «Спартак»

    Об этом сообщает официальный сайт РФС.

    «Спартак» просил оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизодах с неназначенными пенальти в ворота «Сочи» на 45-й и 54-й минутах матча и вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) Наилю Умярову на 81-й минуте.

    Решения комиссии:

    «1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота "Сочи" на 45-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч попадает в тело футболиста "Сочи" №15 Ибрагима Цаллагова, правая рука которого находится в естественном положении и не делает тело неестественно больше. Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода не является основанием для назначения 11-метрового удара.

    2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота "Сочи" на 54-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок "Сочи" №15 Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с футболистом "Спартака" №2 Самюэлем Жиго. Игрок атакущей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны №15 "Сочи" Ибрагима Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча.

    3. Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) футболисту "Спартака" №54 Наилю Умярову на 81-й минуте матча.

    Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок "Спартака" использует направленную в область шеи и лица соперника руку для блокирования его дальнейшего продвижения».

    Напомним, «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 0:1. 0

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