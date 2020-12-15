В РФС признали правильными решения судьи в матче «Сочи» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращениена качество судейства в гостевом матче 18-го тура РПЛ против

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

«Спартак» просил оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизодах с неназначенными пенальти в ворота «Сочи» на 45-й и 54-й минутах матча и вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) Наилю Умярову на 81-й минуте.

Решения комиссии:

«1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота "Сочи" на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч попадает в тело футболиста "Сочи" №15 Ибрагима Цаллагова, правая рука которого находится в естественном положении и не делает тело неестественно больше. Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода не является основанием для назначения 11-метрового удара.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота "Сочи" на 54-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок "Сочи" №15 Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с футболистом "Спартака" №2 Самюэлем Жиго. Игрок атакущей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны №15 "Сочи" Ибрагима Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча.

3. Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) футболисту "Спартака" №54 Наилю Умярову на 81-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок "Спартака" использует направленную в область шеи и лица соперника руку для блокирования его дальнейшего продвижения».

Напомним, «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 0:1. 0