«Лестер» — «Брайтон»: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил Джеймс Мэддисон (27-я и 44-я минуты), еще один гол забил Джейми Варди (41).
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лестер — Брайтон энд Хоув Альбион 3:0
Голы: 1:0 Джеймс Мэддисон (27'), 2:0 Джейми Варди (41'), 3:0 Джеймс Мэддисон (44') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Джонни Эванс, Кристиан Фукс, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Деннис Прает, 75'), Марк Олбрайтон, Айосе Перес (Харви Льюис Барнс, 62'), Вильфред Ндиди (Нампалис Менди, 80'), Джейми Варди Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Бен Уайт, Льюис Данк, Daniel Burn, Ив Биссума (Alexis Mac Allister, 72'), Ниль Мопе, Паскаль Гросс, Соломон Марч, Йоэл Велтман, Алиреза Джаханбакш (Стивен Альсате, 55'), Дэнни Уэлбек (Аарон Коннолли, 63') Предупреждения: Кристиан Фукс (22'), Daniel Burn (72'), Джонни Эванс (78')
«Лестер» набрал 24 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с десятью очками занимает 16-е место. 0