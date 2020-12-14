Экс-тренер «Ливерпуля» умер в возрасте 73 лет

Недавно специалист перенес очередную операцию на аорте, после которой его состояние ухудшилось.
В ночь с воскресенья на понедельник его сердце остановилось.
Улье тренировал «Ливерпуль» в период с 1998 по 2004 год и выиграл Кубок УЕФА-2000/01, Суперкубок УЕФА-2001, Кубок Англии-2000/01, Суперкубок Англии-2001, два Кубка английской лиги (2000/01 и 2002/03), а также занимал второе и третье е места в Премьер-лиге в сезонах 2001/02 и 2000/01 соответственно.
С «Лионом» Улье становился чемпионом Франции в сезонах 2005/06, 2006/07. 0