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    Экс-тренер «Ливерпуля» умер в возрасте 73 лет

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    Умер бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Лиона» Жерар Улье, информирует L’Equipe.

    Жерар Улье
    Жерар Улье

    Недавно специалист перенес очередную операцию на аорте, после которой его состояние ухудшилось.

    В ночь с воскресенья на понедельник его сердце остановилось.

    Улье тренировал «Ливерпуль» в период с 1998 по 2004 год и выиграл Кубок УЕФА-2000/01, Суперкубок УЕФА-2001, Кубок Англии-2000/01, Суперкубок Англии-2001, два Кубка английской лиги (2000/01 и 2002/03), а также занимал второе и третье е места в Премьер-лиге в сезонах 2001/02 и 2000/01 соответственно.

    С «Лионом» Улье становился чемпионом Франции в сезонах 2005/06, 2006/07. 0

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