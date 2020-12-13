«Аталанта» — «Фиорентина»: счет 3:0, обзор голов

Робин Госенс
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Госенс открыл счет в первом тайме. В тайме втором по голу забили Руслан Малиновский и Рафаэл Толои.
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Фиорентина 3:0
Голы: 1:0 Робин Гозенс (44'), 2:0 Руслан Малиновский (55'), 3:0 Рафаэл Толой (63') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро (Хосе Луис Паломино, 74'), Берат Джимсити, Робин Гозенс (Johan Mojica, 81'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Луис Мурьель, 74'), Маттео Пессина (Manu Gyabuaa, 89'), Ханс Хатебур, Дуван Сапата (Sam Lammers, 81') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Кристиано Бираги (Антонио Баррека, 73'), Никола Миленкович, Херман Песселья, Лоренцо Венути, Джакомо Бонавентура, Поль Лирола (Хосе Мария Кальехон, 59'), Софьян Амрабат, Эрик Пульгар (Гаэтано Кастровилли, 46'), Валентин Эйссерик (Франк Рибери, 58'), Душан Влахович (Кристиан Куаме, 71') Предупреждения: Софьян Амрабат (54'), Кристиан Ромеро (66'), Франк Рибери (80')
Благодаря победе хозяева набрали 17 очков и занимают 8 место в таблице. «Фиалки» близки к зоне вылета — 17 место и 9 пунктов. 0