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    «Химки» — «Арсенал»: стартовые составы команд

    «Химки» — «Арсенал»: составы, прогноз, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Химок» и тульского «Арсенала» на матч 18-го тура РПЛ.

    «Химки» — «Арсенал»: стартовые составы команд
    «Химки» — «Арсенал»: стартовые составы команд

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Долгов.

    Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Конате, Алиев.

    «Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Ткачев, Ломовицкий, Чаушич, Костадинов, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.

    Запасные: Левашов, Григалава, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Пантелеев, К. Кангва, Хлусевич, Э. Кангва, Громыко, Луценко, Аджоев.

    Стартовый свисток на этот матч буде дан в 19:00 мск.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь, следить за ходом игры — тут. 0

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