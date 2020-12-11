«Химки» — «Арсенал»: составы, прогноз, онлайн

Стали известны стартовые составыи тульскогона матч 18-го тура РПЛ.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Долгов.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Конате, Алиев.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Ткачев, Ломовицкий, Чаушич, Костадинов, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Григалава, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Пантелеев, К. Кангва, Хлусевич, Э. Кангва, Громыко, Луценко, Аджоев.

Стартовый свисток на этот матч буде дан в 19:00 мск.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь, следить за ходом игры — тут. 0