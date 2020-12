Матчи Лиги Европы начнутся с минуты молчания

Все матчи в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, Росси скончался в возрасте 64-х лет после продолжительной болезни. Экс-игрок «Ювентуса» и «Милана» не сумел справиться с продолжительной болезнью.

Росси в 48 матчах за сборную Италии забил 20 мячей. За клубную карьеру он провел 340 встреч, в которых отличился 134 мячами и три результативными передачами.

A moment of silence will be held at all UEFA matches today, following the death of Italy's World Cup hero, Paolo Rossi.

Top scorer at the 1982 tournament, Rossi netted 20 times in 48 matches for the Azzurri.