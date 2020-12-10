Умер легендарный итальянский футболист Паоло Росси

Паоло Росси
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Смерть обладателя Золотого мяча 1982 года также подтвердила его жена Федерика Каппеллетти.
Росси стал главной звездой ЧМ-1982, на котором забил забил шесть мячей, а сборная Италии стала победителем.
Всего за сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов.
На клубном уровне Росси выступал за «Ювентус», «Милан», «Комо», «Виченцу», «Верону» и «Перуджу».
В составе туринцев выигрывал Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и дважды — Серию А.
В последние годы Росси работал экспертом на телеканале RAI. 0