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    Умер легендарный итальянский футболист Паоло Росси

    Футбол Сборная Италии Футбол Италии
    Ушел из жизни бывший нападающий сборной Италии Паоло Росси, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ему было 64 года.

    Паоло Росси
    Паоло Росси

    Смерть обладателя Золотого мяча 1982 года также подтвердила его жена Федерика Каппеллетти.

    Росси стал главной звездой ЧМ-1982, на котором забил забил шесть мячей, а сборная Италии стала победителем.

    Всего за сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов.

    На клубном уровне Росси выступал за «Ювентус», «Милан», «Комо», «Виченцу», «Верону» и «Перуджу».

    В составе туринцев выигрывал Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и дважды — Серию А.

    В последние годы Росси работал экспертом на телеканале RAI. 0

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