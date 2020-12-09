Сутормин: Переиграли бы все шесть матчей, если бы была возможность

Полузащитник «Зенита»прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Опустошение после такого матча, потому что играли неплохо. Нужно попросить прощения у болельщиков за такое выступление — при такой поддержке результат должен был быть лучше. Но сегодняшняя игра показала, что мы можем играть и с такими соперниками, создавать моменты, забивать голы. Думаю, этот матч даст нам толчок, понимание того, что мы можем играть со всеми — даже в Лиге чемпионов.

И в матче с "Брюгге", и сейчас подвела реализация. Забей мы второй мяч, была бы совсем другая игра. Ну и, наверное, нужно давать меньше создавать сопернику у своих ворот — даже полумоментов. Этот сезон показал, что такие ситуации очень быстро наказываются.

Какой бы матч выбрал, если бы была возможность переиграть? С "Брюгге", я думаю. В первом матче я не играл, а по второму думаю, что по тому, как мы играли до гола, ничто не предвещало такого счета. И эта игра была очень важна. Если бы была возможность, все шесть игр бы переиграли, но это уже в прошлом. Теперь нам остается только завоевать первое место в чемпионате и в следующем году доказать и показать самим себе и всем вокруг, что мы можем выходить из группы и обязаны это делать», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита». 0