Петржела: «Зенит» — самая слабая команда в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Зенита»признался, что его разочаровала игра питерской команды в домашнем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:2).

«Даже в последней игре "Зенит" не смог порадовать нас. Ждал победы, но они умудрились проиграть полурезервному составу "Боруссии". Одно очко за весь групповой этап — это ничтожно мало. Очень больно признавать, но "Зенит" — самая слабая команда в Лиге чемпионов.

Можно хоть 10 лет подряд брать титул в России, но какой в этом толк, если вы позоритесь в еврокубках? Мне непонятно. Очень важно проявлять себя в Европе. За Лигой чемпионов следит весь мир, а вы ничего сделать не можете… С такой игрой "Зениту" попросту нечего делать в Лиге чемпионов.

Не могу раздавать советы руководству. Они и без меня разберутся. Но нынешнее положение дел меня не устраивает. На это больно смотреть», — приводит слова Петржелы «Чемпионат». 0