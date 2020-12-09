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    Петржела: «Зенит» — самая слабая команда в Лиге чемпионов

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что его разочаровала игра питерской команды в домашнем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:2).

    «Зенит»
    «Зенит»

    «Даже в последней игре "Зенит" не смог порадовать нас. Ждал победы, но они умудрились проиграть полурезервному составу "Боруссии". Одно очко за весь групповой этап — это ничтожно мало. Очень больно признавать, но "Зенит" — самая слабая команда в Лиге чемпионов.

    Можно хоть 10 лет подряд брать титул в России, но какой в этом толк, если вы позоритесь в еврокубках? Мне непонятно. Очень важно проявлять себя в Европе. За Лигой чемпионов следит весь мир, а вы ничего сделать не можете… С такой игрой "Зениту" попросту нечего делать в Лиге чемпионов.

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    • Не могу раздавать советы руководству. Они и без меня разберутся. Но нынешнее положение дел меня не устраивает. На это больно смотреть», — приводит слова Петржелы «Чемпионат». 0

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