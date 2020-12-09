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    Игнатьев: Мне в этой ЛЧ легче всего было играть против «Баварии»

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    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, как «железнодорожники» будут играть против «Баварии» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Владислав Игнатьев
    Владислав Игнатьев

    Матч «Бавария» — «Локомотив» пройдет 9 декабря в Мюнхене, начало — в 23:00 мск.

    «Нужно просто не перегореть. Выйти, сделать свое дело. Ждать своего шанса, играть на контратаках. Все возможно — это футбол.

    Наверное, мне даже легче всего в этой Лиге чемпионов было играть против "Баварии". Они дают играть. Понятное дело, что у них выше исполнительское мастерство, они в любой момент могут наказать тебя.

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    • В прошлом туре мы играли с "Рубином", у Дениса Макаров был шанс, чтобы забить нам, но он им не воспользовался. "Бавария" в аналогичном моменте не простила бы», — приводит слова Игнатьева «Спорт-Экспресс». 0

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