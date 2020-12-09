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    «Локомотив» проиграет даже третьему составу «Баварии», считает Наумов

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча «железнодорожников» с «Баварией» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук

    Матч «Бавария» — «Локомотив» пройдет 9 декабря в Мюнхене, начало — в 23:00 мск.

    «У "Баварии" выйдет третий состав и обыграет "Локомотив". Мы же знаем, что такое "Бавария", они и с "Атлетико" третьим составом на равных играли.

    Не приходится надеяться, что "Локомотив" выиграет. Скорее всего, они проиграют "Баварии". После того, что Николич сделал в матче с "Зальцбургом", я вообще не верю в этот тренерский состав. Это было позорище, проиграл чисто тренер. Выставил семь защитников на линии штрафной. Я был очень разочарован после этой игры. Сейчас тренер выставит боевой состав, постарается хлопнуть дверью, но ничего не получится.

    В Лигу Чемпионов "Локомотив" сможет вернуться не скоро. В ближайшие годы ничего не светит. Раньше "Локомотив" был сплочен, поэтому пошли результаты. Мне жаль футболистов, им сейчас трудно. Когда мы что-то имеем, мы не ценим, а когда потеряем, начинаем плакать. Так у русских бывает часто», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс». 0

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