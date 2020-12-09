«Аякс» и «Аталанта» огласили составы

Стали известны стартовые составы на матчв Лиге чемпионов.

«Аякс»: Онана, Схюрс, Мазрауи, Мартинес, Тальяфико, Классен, Гравенберх, Лабиад, Тадич, Броббей, Антони.

Запасные: Стекеленбург, Котарски, Тимбер, Альварес, Клайбер, Хунтелаар, Промес, Ренсх, Эккеленкамп.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимшити, Госенс, Хатебур, Фройлер, де Роон, Пессина, Гомес, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Малиновский, Пиччини, Мохика, Депаоли, Руджери, Панада, Иличич.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аяксу». Коэффициент на ее победу — 2.26, на успех «Аталанты» — 3.20, на ничью — 4.55. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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