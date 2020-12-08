Юран: Соперники по квалификации понимают, что сборная России не фаворит

Бывший нападающий сборной Россиипрокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.

Напомним, россияне в соперники по группе H получила Хорватию, Словакию, Словению, Кипр и Мальту.

«Мы уже много раз расценивали и смотрели жеребьёвки, когда попадались, как мы привыкли говорить, слабые соперники, сильные. Но это ни о чём не говорит. Хорватия, Словения, Словакия — непростая группа, скажу так. Вроде, поколение у хорватов уже сходит, но всё-таки это игры за право попасть на чемпионат мира. Будет непросто, но всё зависит от нас.

Соперники тоже ведь смотрят и анализируют группу. Они понимают, что сборная России не фаворит, команда, которую можно обыгрывать. Да и Кипр с Мальтой могут сюрприз преподнести. Нашей сборной нужно отталкиваться от себя. Назову эту группу средне-тяжелой», — приводит слова Юрана Rusfootball. 0