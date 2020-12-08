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    Тен Хаг: Расцениваю предстоящую встречу с «Аталантой» как финал

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    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о готовности к домашнему матчу с «Аталантой» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Эрик тен Хаг
    Эрик тен Хаг

    В первом круге команды сыграли в Италии вничью 2:2.

    «Надеюсь, Мазрауи и Тальяфико будут готовы к матчу. Испытываю оптимизм и по Нересу. Скоро он возобновит полноценные тренировки, и там посмотрим, как он будет выглядеть.

    Мы все работаем над тем, чтобы он был готов, но надо действовать осторожно. Лассина Траоре тоже будет тренироваться, но по нему у нас наибольшие сомнения.

    "Аталанта" демонстрирует привлекательный футбол, весьма прямолинейный. То же можно сказать о нас, и [во втором туре, 2:2] вы видели, к чему это может привести.

    Расцениваю предстоящую встречу как финал. Здорово участвовать в финале, который дает тебе место среди 16 сильнейших клубов Европы.

    Нашей задачей было пережить зиму в еврокубках, и ее мы уже решили», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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